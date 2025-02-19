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Коалиции западных стран по отправке военных на Украину не существует — глава МО Польши

10:05 19.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коалиция европейских стран по отправке так называемого миротворческого контингента на Украину не сформирована. Об этом заявил журналистам глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«На сегодняшний день нет никакой коалиции стран, планирующих направить войска на Украину», — приводит слова Косиняк-Камыша агентство PAP. Как утверждает глава МО Польши, граничащие с РФ страны Запада ни в коем случае не должны участвовать в потенциальной миротворческой миссии на Украине.

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