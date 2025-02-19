Целью встречи США и РФ в Эр-Рияде было повышение доверия — Путин

17:08 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целью прошедших переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде было восстановление российско-американских отношений, повышение доверия между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«Целью и предметом наших разговоров было восстановление российско-американских отношений», — пояснил Путин.

По его словам, без повышения уровня доверия между РФ и США решить многие вопросы, в том числе и украинский кризис, невозможно. «Целью этой встречи было как раз повышение доверия между РФ и США», — подчеркнул президент.