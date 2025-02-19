ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения — Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — указал глава государства.

Владимир Путин сообщил также, что час назад ему доложили о том, что бойцы 810-й бригады ВС РФ пересекли границу с Украиной в Курской области.

«Самая последняя информация, которую мне доложили буквально час назад — сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу Российской Федерации и Украины и вышли на территорию противника», — сказал глава государства, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.