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Глава МАГАТЭ считает необходимым добиться «некоторого присутствия» в КНДР

11:20 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает необходимым добиться присутствия экспертов этой организации в КНДР. Такую позицию он изложил на пресс-конференции в Токио.

«Я думаю, мы должны попытаться добиться восстановления некоторой вовлеченности, некоторого присутствия МАГАТЭ в стране (КНДР — прим. ТАСС)», — сказал гендиректор агентства. По его мнению, такое взаимодействие может касаться «ядерной безопасности».

Вместе с тем Гросси признал, что «это проще сказать, чем сделать».

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