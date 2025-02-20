Глава МАГАТЭ считает необходимым добиться «некоторого присутствия» в КНДР
11:20 20.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает необходимым добиться присутствия экспертов этой организации в КНДР. Такую позицию он изложил на пресс-конференции в Токио.
«Я думаю, мы должны попытаться добиться восстановления некоторой вовлеченности, некоторого присутствия МАГАТЭ в стране (КНДР — прим. ТАСС)», — сказал гендиректор агентства. По его мнению, такое взаимодействие может касаться «ядерной безопасности».
Вместе с тем Гросси признал, что «это проще сказать, чем сделать».
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