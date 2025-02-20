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Сергей Собянин назвал ключевые стройки Москвы на ближайшие два года

15:59 20.02.2025

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил ключевые стройки Москвы, которые будут вестись в ближайшие два года. По словам градоначальника, в числе важнейших для мегаполиса проектов – строительство северного участка Троицкой линии метрополитена от станций «Новаторская» до «ЗИЛ», нового многопрофильного комплекса детской больницы святого Владимира, комплексная реконструкция Центрального Московского ипподрома, создание Национального космического центра, а также возведение новых корпусов Московской городской онкологической больницы №62 в «Сколково».

Кроме того, Собянин подвел итоги работы строителей в 2024 году. «Основной задачей оставалось создание сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации. Градостроительный комплекс справился», – отметил мэр. По его данным, за 2024 год введено в эксплуатацию 14,2 млн кв. м недвижимости, из которых 6,5 млн кв. м – жилье. Также были сохранены высокие темпы возведения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, сообщил Собянин.

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