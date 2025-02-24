ЕС, в отличие от США, настроен на продолжение конфликта на Украине — Песков
14:32 24.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС), в отличие от США, настроен на путь продолжения украинского конфликта. Это отметил на фоне введения очередного — шестнадцатого — пакета санкций ЕС против РФ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны», — указал представитель Кремля в общении с журналистами.
«Эта убежденность европейцев полностью контрастирует с настроем на поиски путей урегулирования вокруг Украины, чем, собственно, мы сейчас занимаемся с американцами», — добавил Песков.
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