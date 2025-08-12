0
НОВОСТИ

Итоги встречи лидеров России и США по Украине Зеленский принимать не собирается

18:20 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не признает решения саммита России и США на Аляске, принятые без ее участия, заявил Владимир Зеленский на форуме «Молодежь здесь», который транслировался его офисом.

«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает», — сказал он.

