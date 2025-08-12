Эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты сообщают о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии, но Банк России контролирует ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«Многие эксперты говорят о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии. Также мы с вами об этом говорили в ходе наших рабочих предыдущих совещаний, с председателем Банка России [Эльвирой Набиуллиной] мы говорим об этом постоянно, банк ситуацию контролирует», — отметил Путин.