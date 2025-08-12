Суд БиГ удовлетворил ходатайство защиты Додика о замене заключения денежным штрафом

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд Боснии и Герцеговины удовлетворил ходатайство защиты президента Республики Сербской (энтитет БиГ) Милорада Додика о замене назначенного ему тюремного срока денежным штрафом.

«Рассмотрев ходатайство защиты <…> Милорада Додика о замене назначенного ему наказания в виде лишения свободы штрафом, суд, в соответствии с правовыми нормами, вынес решение, которым после заявления прокуратуры БиГ вышеупомянутое предложение защиты было принято и назначенное <…> Додику наказание в виде лишения свободы было заменено штрафом», — говорится в пресс-релизе суда.