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На Ставрополье арестовали женщину, чьи собаки загрызли насмерть 9-летнюю девочку

16:00 25.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Октябрьский районный суд города Ставрополя заключил под стражу хозяйку собак, которые загрызли насмерть 9-летнюю девочку. Мера пресечения избрана на 1,5 месяца, сообщается в телеграм-канале судов Ставрополья.

«Суд, исследовав материал, учитывая все данные о личности гражданки, а также обстоятельства гибели ребенка, пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя. Постановлением суда в отношении гражданки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 30 суток, то есть до 23 апреля 2025 года», — говорится в сообщении.

Ребенок умер после нападения стаи собак в Ставрополе в воскресенье. Девочка гуляла недалеко от дома, где женщина содержала животных. Местный житель пытался выстрелами отогнать их, но ребенок умер от многочисленных укусов. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

По данным следственного управления СК России, собаки содержались не в вольерах и находились на свободном выгуле. «Зная о том, что собака является источником повышенной опасности, гражданка не приняла необходимых мер, обеспечивающих безопасность лиц, которые могут находиться рядом с ее домовладением», — сообщили в суде, добавив, что решение об избрании меры пресечения для женщины пока не вступило в законную силу.

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