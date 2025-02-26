Сергей Собянин: Математическая подготовка в школах Москвы будет усилена

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Нормативы подушевого финансирования школ в Москве будут увеличены – на это выделят 46 млрд руб. Соответствующее решение было принято мэром Сергеем Собяниным на заседании Президиума правительства Москвы, на котором обсуждались приоритеты развития системы образования в столице в 2025 году. В 2025 году финансирование школьного образования дополнительно увеличится на 13%. Правительство Москвы намерено ввести единый высокий норматив финансирования в 5–11-х классах вместо двух различных на среднее и старшее звено, а также увеличить его размер. Теперь он составит 197 тыс. руб. в год на ученика. В основной школе (5–9 классы) норматив увеличится примерно на 20%, а для 10–11-х классов – на 5,4%. Подушевой норматив в начальной школе (первые – четвертые классы) повысится примерно на 15,7% – до 171 тыс. руб. в год.

Также решено активно развивать систему математической и естественно-научной подготовки школьников. На это направят также дополнительные бюджетные средства. С нового 2025/2026 учебного года в школах будут организованы городские учебные курсы по математике, науке и технологиям для 1–6 классов. Будут проводиться также новые городские олимпиады. В апреле 2026 года на олимпиаде «Готов к жизни в умном городе» ученики 3–4 классов смогут продемонстрировать знания, которые были получены на дополнительных занятиях.

Отметим, что в 2025 году математику профильного уровня на ЕГЭ планируют сдавать 60% одиннадцатиклассников, что составляет более 32 тыс. выпускников. Еще за последние пять лет на 46% вырос интерес к информатике, экзамен по которой в этом году сдадут 16 тыс. человек. Также впервые за несколько последних лет в число популярных предметов вошла физика, которую будут сдавать более 10 тыс. выпускников.

В Москве также планируется увеличить числа бюджетных мест в колледжах для москвичей – выпускников 9 классов. За несколько лет городские власти намерены переоборудовать или создать заново более 2 тыс. лабораторий и мастерских.

На базе современных производств будут созданы три флагманских центра практической подготовки. А до 2031 года планируется построить семь инновационных образовательных кампусов площадью более 400 тыс. кв. м для размещения более 60 тыс. студентов. В частности, будут созданы колледжи в сферах креативной индустрии, информационных технологий, здравоохранения, гостеприимства, промышленности, транспорта, строительства и других.

Кроме того, предполагается построить в столице РФ пять передовых школ будущего.

Они появятся в Пресненском, Мещанском, Басманном и Таганском районах. До 2032 года в столице построят или модернизируют примерно 1000 школьных зданий.