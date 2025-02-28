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НОВОСТИ

Культурный центр «Москвич» в Текстильщиках открыт после обновления — Собянин

15:39 28.02.2025

На юго-востоке столицы начал действовать культурный центр «Москвич». Он опять работает на исторической территории АЗЛК, где несколько лет назад завод «Москвич» опять начал выпускать современные автомобили. Также в этом месте была создана особая экономическая зона «Технополис Москва» и восстановлен стадион «Москвич».

В культурном центре проведена комплексная реконструкция, что позволило создать там четыре актовых зала, рассчитанные на примерно 1300 человек, а также несколько хореографических и многофункциональных залов, современные фойе, удобные гримерки и другие сопутствующие помещения.

Строители провели ремонт кровли, обновили фасады, внутренние помещения и инженерные коммуникации, заменили окна и витражи, а также установили современное театральное и концертное оборудование. Кроме того, был отреставрирован исторический барельеф, изображающий автомобиль «Москвич», луна с гербом СССР и три грации, которые держат в руках книгу, арфу и палитру.

Также благоустроена окружающая территория. Рядом с культурным центром создали пешеходную площадь со сквером и местами для отдыха, а во внутреннем дворе для мероприятий под открытым небом разместили сцену и создали места для размещения зрителей.

Напомним, культурный центр был построен в 1977 году и назывался ДК АЗЛК. Его организовали для сотрудников завода, который производил автомобили, и их семей. С 2007 года здание оказалось в распоряжении города и получило название культурный центр «Москвич».

«Рад, что нам удалось сохранить такое важное место, привести его в порядок и возобновить его работу. Сегодня мы открываем новую страницу этой большой и уникальной истории», - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

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