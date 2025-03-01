Итальянский премьер предложила срочно провести саммит ЕС-США

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила немедленно провести саммит Европы, США и их союзников для обсуждения, в том числе Украины.

«Необходимо немедленно провести саммит США, европейских государств и союзников, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем. Именно такое предложение Италия намерена сделать своим партнерам в ближайшие часы», — заявила Мелони после встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Мелони также добавила, что любое разделение ослабляет Запад и никому не выгодно.