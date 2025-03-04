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НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ может быть выше плана при сохранении цен на нефть

22:00 04.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ может быть выше плана при сохранении цен на нефть, заявил журналистам в кулуарах Госдумы замминистра финансов Владимир Колычев.

«В бюджете заложено $70 [за баррель], сейчас мы видим ближе к $60. Соответственно, если этот уровень сохранится ближе к $60, то дефицит будет побольше. Меньше чем на 1% ВВП побольше. Но, повторюсь, мы больше ориентируемся на структурный баланс при базовых нефтегазовых доходах. Вот его мы должны выполнить», — отметил Колычев.

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