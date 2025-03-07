Додик призвал силовиков Боснии и Герцеговины перейти на службу Республике Сербской

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины — БиГ) Милорад Додик призвал сотрудников местных отделений федеральных силовых органов БиГ перейти на работу в соответствующие структуры энтитета.

«Я призываю всех, кто работает следственных органах, прокуратуре и суде Боснии и Герцеговины, предстать перед компетентными органами Республики Сербской, чтобы мы могли обеспечить их занятость, сохранить их рабочий статус, звания и должности, и в рамках этого они будут иметь такую же и более высокую зарплату, чем имели», — приводит слова Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

Ранее в пятницу сараевские СМИ сообщили, что сотрудники регионального управления Агентства по расследованиям и защите БиГ покинули здание ведомства в Баня-Луке, забрав оружие. По их утверждениям, они сделали это по требованию полиции сербского энтитета.

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН, в связи с чем руководство Республики Сербской, а также Россия и Китай не признают его легитимность.