Додик призвал силовиков Боснии и Герцеговины перейти на службу Республике Сербской
17:00 07.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины — БиГ) Милорад Додик призвал сотрудников местных отделений федеральных силовых органов БиГ перейти на работу в соответствующие структуры энтитета.
«Я призываю всех, кто работает следственных органах, прокуратуре и суде Боснии и Герцеговины, предстать перед компетентными органами Республики Сербской, чтобы мы могли обеспечить их занятость, сохранить их рабочий статус, звания и должности, и в рамках этого они будут иметь такую же и более высокую зарплату, чем имели», — приводит слова Додика Радио и телевидение Республики Сербской.
Ранее в пятницу сараевские СМИ сообщили, что сотрудники регионального управления Агентства по расследованиям и защите БиГ покинули здание ведомства в Баня-Луке, забрав оружие. По их утверждениям, они сделали это по требованию полиции сербского энтитета.
Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Однако в мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении представителя ФРГ Кристиана Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН, в связи с чем руководство Республики Сербской, а также Россия и Китай не признают его легитимность.
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