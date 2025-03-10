Два британских дипломата лишены аккредитации в РФ за признаки разведработы

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй секретарь посольства Великобритании Москве и супруг другого британского дипломата лишены аккредитации в РФ за указание ложных сведений о себе и признаки ведения ими разведывательно-подрывной работы. Им предписано в двухнедельный срок покинуть Россию, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в ходе контрразведывательной работы выявлено незаявленное разведприсутствие Великобритании под прикрытием национального посольства в Москве», — заявили в ЦОС. «Достоверно установлено, что направленные в Москву второй секретарь посольства Алкеш Одедра, 25.12.1990 г. р., и Майкл Скиннер, 30.06.1992 г. р., супруг первого секретаря политического отдела посольства Табасум Рашид, при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указали ложные данные, чем нарушили российское законодательство. Одновременно с этим ФСБ России выявлены признаки проведения указанными дипломатами разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации», — подчеркнули в ФСБ.

«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Алкеша Одедры и Майкла Скиннера аккредитаций, им предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — сообщили в ЦОС.