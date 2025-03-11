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НОВОСТИ

Украина никогда не была суверенной - Карлсон

10:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина никогда не была суверенным государством и сейчас находится на грани потери контроля над своей территорией. Об этом он сообщил в ходе интервью журналисту Крису Куомо.

«Украина не является суверенной. Она никогда не была суверенной. Она не может победить Россию в обычной войне — у России больше населения и ресурсов, — сказал Карлсон. — А теперь [Владимир] Зеленский изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать украинскую землю. В итоге страна, чье население гибнет, теряет контроль над своей территорией».

Журналист связал изменения в законодательстве с интересами крупных американских и международных компаний, которые, по его словам, «хотят скупить Украину». Карлсон также подчеркнул, что это приведет к «полному разрушению европейской нации».

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