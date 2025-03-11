Украина никогда не была суверенной - Карлсон
10:32 11.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Украина никогда не была суверенным государством и сейчас находится на грани потери контроля над своей территорией. Об этом он сообщил в ходе интервью журналисту Крису Куомо.
«Украина не является суверенной. Она никогда не была суверенной. Она не может победить Россию в обычной войне — у России больше населения и ресурсов, — сказал Карлсон. — А теперь [Владимир] Зеленский изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать украинскую землю. В итоге страна, чье население гибнет, теряет контроль над своей территорией».
Журналист связал изменения в законодательстве с интересами крупных американских и международных компаний, которые, по его словам, «хотят скупить Украину». Карлсон также подчеркнул, что это приведет к «полному разрушению европейской нации».
НОВОСТИ
- 11:32 11.03.2025
- В ВСУ заявили, что потеряли линии снабжения в Курской области из-за давления ВС РФ — WP
- 11:20 11.03.2025
- Песков назвал экономическую самостоятельность СМИ одной из крупнейших проблем РФ
- 11:05 11.03.2025
- Песков призвал не «надевать розовые очки» по США и Украине
- 11:00 11.03.2025
- Киев в переговорах США попробует «выиграть время» в ожидании помощи Европы — NYT
- 10:20 11.03.2025
- Канадская провинция Онтарио ввела налог в 25% на электроэнергию для трех штатов США
- 10:05 11.03.2025
- США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ — Рубио
- 10:00 11.03.2025
- Один сотрудник погиб после падения обломков БПЛА на территории «Мираторга» в Домодедове
- 09:32 11.03.2025
- США нет смысла платить за защиту Европы — Маск
- 09:20 11.03.2025
- Сирийские курды вошли в состав сил безопасности, подконтрольных новым властям Сирии
- 09:05 11.03.2025
- Румынский deep state похоронил демократию в стране, считает Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать