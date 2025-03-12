Ответные меры ЕС на пошлины США «сильны, но соразмерны» — глава ЕК

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвала ответные меры ЕС на американские пошлины в отношении европейской стали и алюминия «сильными, но соразмерными». Об этом говорится в распространенном ЕК заявлении.

«Евросоюз должен действовать, чтобы защитить бизнес и потребителей. Контрмеры, которые мы принимаем сегодня, сильные, но соразмерные», — заявила фон дер Ляйен. Она отметила, что обложение пошлинами импорта на 26 млрд евро «соответствует экономическому размаху тарифов США».