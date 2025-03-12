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НОВОСТИ

Вопрос санкций ЕС против РФ может быть затронут на переговорах по Украине — Рубио

16:32 12.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вопрос ослабления европейских санкций против России может стать частью обсуждения на будущих переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

«Европейцы ввели ряд санкций против России. Я предполагаю, что в ходе любых переговоров с Россией, если мы к ним придем, она поднимет вопрос европейских санкций, которые были введены против нее. Поэтому я думаю, что вопрос европейских санкций будет обсуждаться, не говоря уже о судьбе [российских] замороженных активов и так далее», — сказал он на пресс-конференции.

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