Клиентам Сбера в Турции будет доступна оплата по QR
16:28 12.03.2025
Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в СберБанк Онлайн. Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта.
Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.
Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн, сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.
Турция остается одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 году поток российских туристов в эту страну увеличился на 6,3%, составив 6,7 млн визитов.
Ранее Сбер успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. В планах банка на 2025 год – расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты.
НОВОСТИ
- 16:32 12.03.2025
- Вопрос санкций ЕС против РФ может быть затронут на переговорах по Украине — Рубио
- 16:12 12.03.2025
- Результаты выборов в Гренландии разочаруют Дональда Трампа — The Times
- 16:00 12.03.2025
- ВС РФ поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ
- 15:32 12.03.2025
- Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований на юге Сирии — офис Нетаньяху
- 15:12 12.03.2025
- ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
- 15:00 12.03.2025
- Некомплект личного состава во ФСИН достиг 23% — директор службы
- 14:32 12.03.2025
- Четыре человека погибли при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Курской области
- 14:12 12.03.2025
- Уже 70 лесных пожаров произошло в РФ с начала года, большинство из них по вине людей
- 14:00 12.03.2025
- Более 65% граждан Армении негативно оценивают работу Пашиняна — опрос
- 13:32 12.03.2025
- В Кремле назвали хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать