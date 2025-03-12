0
0
94
НОВОСТИ

Клиентам Сбера в Турции будет доступна оплата по QR

16:28 12.03.2025

Сбер проводит тестирование оплаты покупок в Турции через свое мобильное приложение с использованием QR-кодов. Уже начато внедрение данной функции в СберБанк Онлайн. Полноценный запуск услуги для всех клиентов запланирован на конец марта.

Оплата QR-кодом будет приниматься во всех торговых точках Турции, где поддерживается этот способ платежа, включая популярные у туристов торговые центры, кафе и рестораны.

Чтобы совершить оплату, достаточно открыть мобильное приложение СберБанк Онлайн, сканировать QR-код на кассе и подтвердить платеж. Возможность проведения платежа через QR-код можно уточнить у продавцов или официантов.

Турция остается одним из наиболее востребованных туристических направлений среди россиян. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в 2024 году поток российских туристов в эту страну увеличился на 6,3%, составив 6,7 млн визитов.

Ранее Сбер успешно внедрил оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане. В планах банка на 2025 год – расширение географии использования этой технологии в других странах, поддерживающих такие методы оплаты.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 12.03.2025
Вопрос санкций ЕС против РФ может быть затронут на переговорах по Украине — Рубио
0
87
16:12 12.03.2025
Результаты выборов в Гренландии разочаруют Дональда Трампа — The Times
0
177
16:00 12.03.2025
ВС РФ поразили транспортное судно, перевозившее боеприпасы для ВСУ
0
179
15:32 12.03.2025
Израиль не потерпит закрепления вооруженных формирований на юге Сирии — офис Нетаньяху
0
208
15:12 12.03.2025
ВС РФ освободили Новомарково и Днепроэнергию в ДНР
0
236
15:00 12.03.2025
Некомплект личного состава во ФСИН достиг 23% — директор службы
0
266
14:32 12.03.2025
Четыре человека погибли при атаке ВСУ на комбикормовый завод в Курской области
0
350
14:12 12.03.2025
Уже 70 лесных пожаров произошло в РФ с начала года, большинство из них по вине людей
0
348
14:00 12.03.2025
Более 65% граждан Армении негативно оценивают работу Пашиняна — опрос
0
382
13:32 12.03.2025
В Кремле назвали хорошей динамику вытеснения ВСУ из Курской области
0
415

Возврат к списку