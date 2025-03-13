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НОВОСТИ

За ночь сбиты 77 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 77 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 20:00 мск 12 марта до 06:36 мск 13 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов: 30 БПЛА — над территорией Брянской области, 25 БПЛА — над территорией Калужской области, шесть БПЛА над территорией Курской области, шесть БПЛА — над территорией Воронежской области, пять БПЛА — над территорией Ростовской области, пять БПЛА — над территорией Белгородской области», — сказали там.

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