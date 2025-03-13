Операция по освобождению Курской области от ВСУ вошла в завершающую стадию — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину о вхождении в завершающую стадию операции по освобождению территории Курской области от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). ОБ этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В ходе своего посещения одного из командных пунктов в Курской области Путин выслушал доклады командующего группы „Север“, заместителя командующего группировки „Север“, которые доложили верховному главнокомандующему о ходе операции, а также о вхождении операции в завершающую стадию по освобождению территории Курской области от вклинившихся туда боевиков», — сказал Песков.