Угрозы и принуждение неприемлемы для КНР в торговых переговорах с США — Минкоммерции

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам должны быть взаимовыгодными, Китай не приемлет угрозы и принуждение. Об этом заявило Минкоммерции КНР.

«Любая форма общения и консультаций должна основываться на взаимном уважении, равенстве и обоюдной выгоде, угрозы и принуждение дадут только обратный эффект, — говорится в заявлении ведомства. — Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе в духе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества и вернутся на правильный путь решения проблем путем диалога и консультаций».