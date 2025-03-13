Угрозы и принуждение неприемлемы для КНР в торговых переговорах с США — Минкоммерции
11:20 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры между Пекином и Вашингтоном по торговым вопросам должны быть взаимовыгодными, Китай не приемлет угрозы и принуждение. Об этом заявило Минкоммерции КНР.
«Любая форма общения и консультаций должна основываться на взаимном уважении, равенстве и обоюдной выгоде, угрозы и принуждение дадут только обратный эффект, — говорится в заявлении ведомства. — Мы надеемся, что США и Китай будут работать вместе в духе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества и вернутся на правильный путь решения проблем путем диалога и консультаций».
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