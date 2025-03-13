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Власти перевезли всех остававшихся на базе Гуантанамо мигрантов обратно в США — WP

12:32 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все остававшиеся на военной базе Гуантанамо мигранты, которые ранее были размещены там в рамках кампании президента США Дональда Трампа по массовой депортации, были перевезены обратно в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

Ранее Трамп объявлял о планах расширить центр временного содержания в Гуантанамо, чтобы разместить там до 30 тыс. задержанных в США нелегалов, Пентагону были даны соответствующие поручения по проработке этого вопроса. Отправка военных бортов с мигрантами на военную базу началась сразу после инаугурации президента в январе.

Как отмечает WP, в общей сложности в Гуантанамо на 17 военных самолетах было доставлено порядка 300 мигрантов.

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