Власти перевезли всех остававшихся на базе Гуантанамо мигрантов обратно в США — WP
12:32 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все остававшиеся на военной базе Гуантанамо мигранты, которые ранее были размещены там в рамках кампании президента США Дональда Трампа по массовой депортации, были перевезены обратно в Соединенные Штаты. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.
Ранее Трамп объявлял о планах расширить центр временного содержания в Гуантанамо, чтобы разместить там до 30 тыс. задержанных в США нелегалов, Пентагону были даны соответствующие поручения по проработке этого вопроса. Отправка военных бортов с мигрантами на военную базу началась сразу после инаугурации президента в январе.
Как отмечает WP, в общей сложности в Гуантанамо на 17 военных самолетах было доставлено порядка 300 мигрантов.
НОВОСТИ
- 12:20 13.03.2025
- Минобороны РФ заявило об освобождении Суджи в Курской области
- 12:05 13.03.2025
- Нужно сократить некачественный сектор платного образования в вузах — Фальков
- 12:00 13.03.2025
- Число отказов от службы в армии в Германии выросло с 2022 г. более чем в 2 раза
- 11:32 13.03.2025
- Курс Трампа в отношении ЕС способствует возрождению союза Франции и ФРГ — Politico
- 11:20 13.03.2025
- Угрозы и принуждение неприемлемы для КНР в торговых переговорах с США — Минкоммерции
- 11:05 13.03.2025
- МЧС запретило пытаться сбивать беспилотники подручными средствами
- 11:00 13.03.2025
- ФСБ пресекла теракты спецслужб Украины через рассылку заминированных парфюмерных наборов
- 10:32 13.03.2025
- НАТО планирует новые теракты в отношении трубопроводов РФ, указал Патрушев
- 10:20 13.03.2025
- Более 50% американцев считают экономический курс Трампа слишком непредсказуемым — опрос
- 10:05 13.03.2025
- Иноагентов и релокантов предлагается заочно судить за ряд преступлений против РФ — Володин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать