Ведутся переговоры в закрытом режиме о возвращении в РФ некоторых зарубежных компаний - Путин
19:05 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия начала вести переговоры о возвращении некоторых иностранных компаний — по их же инициативе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме, но ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возможном возвращении их на наш рынок», — рассказал глава российского государства. Он отметил, что процесс идет «спокойно, достойно, с уважением друг к другу и с соблюдением взаимных интересов».
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