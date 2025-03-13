Президент США не видит угрозы нападения России на какую-либо страну НАТО

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не усматривает угрозы нападения России на какие-либо страны — члены НАТО. Он подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Американского лидера попросили уточнить, считает ли он, как и «некоторые союзники» США по НАТО, что РФ может напасть на их государства. Трамп ответил отрицательно. «Нет, не считаю. Думаю, когда это дело (урегулирование на Украине — прим. ТАСС) будет сделано, все будет сделано. Они все захотят вернуться домой и отдохнуть. Не предвижу, чтобы такое произошло. Нет, не предвижу, чтобы такое произошло», — подчеркнул глава вашингтонской администрации.