Президент США не видит угрозы нападения России на какую-либо страну НАТО
21:00 13.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп не усматривает угрозы нападения России на какие-либо страны — члены НАТО. Он подтвердил это, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете Белого дома на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.
Американского лидера попросили уточнить, считает ли он, как и «некоторые союзники» США по НАТО, что РФ может напасть на их государства. Трамп ответил отрицательно. «Нет, не считаю. Думаю, когда это дело (урегулирование на Украине — прим. ТАСС) будет сделано, все будет сделано. Они все захотят вернуться домой и отдохнуть. Не предвижу, чтобы такое произошло. Нет, не предвижу, чтобы такое произошло», — подчеркнул глава вашингтонской администрации.
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