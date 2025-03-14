Киев наращивает группировку ВСУ у Волчанска и Золочева на Харьковщине — Марочко

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наращивает группировку украинских войск у населенных пунктов Волчанск и Золочев в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В Золочев прибыли дополнительные силы и средства вооруженных формирований Украины для усиления северных рубежей Харьковской области. <…> Южнее Волчанска на позиции прибыл танковый взвод», — сказал он.

Марочко добавил, что у Казачьей Лопани противник начал возведение новых и укрепление уже имеющихся фортификационных сооружений. В районе Липцов украинские войска возводят инженерные заграждения и минируют местность.