Повышение пошлин со стороны США нанесет ущерб не только ЕС - премьер-министр Франции

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ввозные пошлины в 200% на европейские вина и другую алкогольную продукцию из ЕС, которые угрожает ввести президент США Дональд Трамп, могут стать западней для мировой экономики. С таким предостережением выступил премьер-министр Франции Франсуа Байру.



«Повышение пошлин — это ужасный сигнал для индустрии, сельского хозяйства и виноделия, — отметил он в эфире телеканала BFMTV. — Это западня для мировой экономики».



По словам премьера, решение США нанесет ущерб не только Европе, но и самим Соединенным Штатам. «Торговая война — это огромная опасность», — предостерег Байру.





