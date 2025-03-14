Повышение пошлин со стороны США нанесет ущерб не только ЕС - премьер-министр Франции
19:25 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Повышение пошлин — это ужасный сигнал для индустрии, сельского хозяйства и виноделия, — отметил он в эфире телеканала BFMTV. — Это западня для мировой экономики».
По словам премьера, решение США нанесет ущерб не только Европе, но и самим Соединенным Штатам. «Торговая война — это огромная опасность», — предостерег Байру.
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