Почти 113 тыс. курян получили выплату в связи с потерей имущества
13:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 113 тыс. жителей курского приграничья, утративших свое имущество, получили единовременную компенсацию в 150 тыс. рублей и ежемесячную дополнительную выплату в 65 тыс. рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в интервью ТАСС.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить необходимые средства на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты.
«У нас выплату за утрату имущества в размере 150 тыс. рублей из федерального бюджета получило чуть менее 113 тыс. человек. Когда я докладывал Владимиру Владимировичу [Путину], когда проходило совещание в правительстве, эта цифра составляла 112 620», — сказал собеседник агентства.
По словам Хинштейна, количество людей, получающих ежемесячно 65 тыс. рублей, увеличилось из-за того, что жители, утратившие имущество, продолжают оформлять выплаты в 150 тыс. рублей. «Новые есть заявления от тех, кто утратил имущество, она (выплата в 65 тыс. рублей — прим. ТАСС) отталкивается от 150 тыс. [рублей] за утрату имущества. Плюс те люди, которые вернулись к нам, те, которых освобождают из оккупированных сел, они, естественно, таких мер поддержки не получали, а у них, естественно, такое право есть», — добавил врио губернатора.
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