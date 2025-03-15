0
0
3
НОВОСТИ

Почти 113 тыс. курян получили выплату в связи с потерей имущества

13:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 113 тыс. жителей курского приграничья, утративших свое имущество, получили единовременную компенсацию в 150 тыс. рублей и ежемесячную дополнительную выплату в 65 тыс. рублей. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в интервью ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил кабмину выделить необходимые средства на выплаты жителям Курской области, утратившим имущество. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 44 млрд рублей на ежемесячные выплаты.

«У нас выплату за утрату имущества в размере 150 тыс. рублей из федерального бюджета получило чуть менее 113 тыс. человек. Когда я докладывал Владимиру Владимировичу [Путину], когда проходило совещание в правительстве, эта цифра составляла 112 620», — сказал собеседник агентства.

По словам Хинштейна, количество людей, получающих ежемесячно 65 тыс. рублей, увеличилось из-за того, что жители, утратившие имущество, продолжают оформлять выплаты в 150 тыс. рублей. «Новые есть заявления от тех, кто утратил имущество, она (выплата в 65 тыс. рублей — прим. ТАСС) отталкивается от 150 тыс. [рублей] за утрату имущества. Плюс те люди, которые вернулись к нам, те, которых освобождают из оккупированных сел, они, естественно, таких мер поддержки не получали, а у них, естественно, такое право есть», — добавил врио губернатора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 15.03.2025
ФРГ намерена договориться с властями Сирии о возвращении сотен тысяч беженцев — Bild
0
187
12:00 15.03.2025
Теплая погода приходит на азиатскую часть России — Вильфанд
0
226
11:30 15.03.2025
Время сложить оружие у ВСУ под Курском «сокращается, как шагреневая кожа» — Песков
0
294
11:00 15.03.2025
В ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом
0
362
10:30 15.03.2025
Трамп заявил о ликвидации лидера «Исламского государства» в Ираке
0
412
10:00 15.03.2025
Движение поездов на ж/д участке в Амурской области приостановлено из-за схода вагонов
0
443
09:30 15.03.2025
Госсекретарь США объявил посла ЮАР персоной нон-грата
0
538
09:00 15.03.2025
Армия РФ выбила ВСУ из Загрызова в Харьковской области — Марочко
0
548
08:50 15.03.2025
Медведев отверг призыв Британии к России принять перемирие без всяких условий
0
560
08:40 15.03.2025
Трамп заявил, что Россия занимает очень сильную позицию в военном плане в отношении ВСУ
0
571

Возврат к списку