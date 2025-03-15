В ЛНР сбили украинский беспилотник с отравляющим химическим боеприпасом

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России сбили украинский беспилотный летательный аппарат с отравляющим химическим боеприпасом в Троицком районе Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Российские войска химзащиты идентифицировали боеприпас сбитого украинского дрона с хлорсодержащим химическим отравляющим веществом. БПЛА производства ФРГ был оснащен самодельной емкостью с химреактивом, детонатором и деталями с надписями на украинском языке. Украинский беспилотник был сбит в районе населенного пункта Воеводское в Троицком районе ЛНР, где нет никаких воинских подразделений, и целью атаки БПЛА, вероятнее всего, был гражданский объект», — написал он в своем телеграм-канале.