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Двое несовершеннолетних арестованы по подозрению в совершении теракта в Калужской области

17:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое несовершеннолетних заключены под стражу по делу о поджоге железнодорожной транспортной инфраструктуры в Калужской области. Их подозревают в совершении террористического акта, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Брянским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). В совершении указанного преступления подозреваются двое несовершеннолетних. <…> По ходатайству следователя СК России судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в ночь на 12 марта этого года подозреваемые, находясь на 124 км железнодорожной станции Говардово Калужской области, вскрыли и подожгли батарейный шкаф. Преступление было совершено за денежное вознаграждение, обещанное им ранее незнакомым в одном из мессенджеров. «Совместными мероприятиями следователей и сотрудников УФСБ России по Калужской области, управления на транспорте МВД России по ЦФО они были установлены и задержаны», — добавили в пресс-службе.

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