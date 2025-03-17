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Собянин: Дорога от улицы Поляны до Варшавского шоссе откроется осенью 2026 года

14:37 17.03.2025

Финишный участок автомагистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» будет введен в эксплуатацию в 2026 году. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, который осмотрел ход строительства этого участка дороги от улицы Поляны до Варшавского шоссе, строящаяся автомагистраль – одна из приоритетных для столицы.

«Участок относительно небольшой, но чрезвычайно сложный, насыщенный эстакадами, тоннелями, развязками. Планируем его закончить в 2026 году. И таким образом две магистрали будут соединены в одну. Юг и север Москвы получат сквозную транспортную магистраль», – отметил градоначальник.

Как сообщил замгендиректора – директор по производству компании-подрядчика «ДиМ» Андрей Струк, строители готовы к переключению движения по Варшавскому шоссе, что позволит начать сооружение эстакады. Завершить этот дорожный объект планируется уже в 2025 году.

Строительство пятого, завершающего участка магистрали от улицы Поляны до Варшавского шоссе стартовало начато весной 2023 года. Трасса протяженностью более 3,5 км обеспечит более комфортный выезд на Варшавское шоссе. Сейчас уже введены в эксплуатацию участки длиной 16 км по прямой от Боровского шоссе до улицы Эдварда Грига. Продолжается строительство четвертого участка от улицы Эдварда Грига до улицы Поляны.

Предполагается, что ввод в эксплуатацию трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» позволит снизить нагрузку на МКАД примерно на 16%, а Варшавское и Калужское шоссе будут разгружены примерно на 12–13%.

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