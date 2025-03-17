0
0
191
НОВОСТИ

Венгрия блокирует переговоры ЕС с Украиной о вступлении в сообщество — глава МИД Польши

19:20 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт блокирует начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», — заявил Сикорский, трансляцию выступления которого вел телеканал TVP Info. Кроме того, Будапешт продолжает выступать против размораживания средств из Европейского фонда мира для Украины, добавил он. Вместе с тем Польша продолжает надеяться на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, отметил министр.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

20:40 17.03.2025
Все темы, обсуждаемые Путиным и Трампом, особые — Песков о повестке предстоящего разговора
0
0
20:35 17.03.2025
В этом году в Подмосковье открыли восемь образовательных учреждений, до конца месяца введут еще три
0
10
20:25 17.03.2025
«Башнефть» в 2024 году направила на природоохранные проекты 9,5 млрд рублей
0
53
20:00 17.03.2025
Крупнейшие телескопы мира частично «ослепнут» после постройки заводов в Чили — ученые
0
127
18:40 17.03.2025
Для согласования нового разговора Путина и Трампа потребовались дни — Песков
0
256
18:00 17.03.2025
Венгрия не поддержала выделение ЕС военной помощи Украине на 20 млрд евро — Сийярто
0
307
17:32 17.03.2025
В Казахстане при сходе лавины погибла россиянка — МЧС республики
0
316
17:12 17.03.2025
Власти Запада дали указание своим СМИ не замечать нацистских символов у ВСУ — СВР
0
395
17:00 17.03.2025
ЕС принял санкции против Руанды за ситуацию в ДРК
0
354
16:32 17.03.2025
Почти половина американцев верит, что Трамп поддерживает РФ в конфликте с Украиной — опрос
0
426

Возврат к списку