Венгрия блокирует переговоры ЕС с Украиной о вступлении в сообщество — глава МИД Польши

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт блокирует начало переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщил журналистам глава МИД Польши Радослав Сикорский после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

«Это еще один вопрос, по которому блокирует решение наш давний союзник Венгрия», — заявил Сикорский, трансляцию выступления которого вел телеканал TVP Info. Кроме того, Будапешт продолжает выступать против размораживания средств из Европейского фонда мира для Украины, добавил он. Вместе с тем Польша продолжает надеяться на начало первого и второго этапов переговоров между ЕС и Украиной до конца своего председательства в сообществе, отметил министр.