«Башнефть» в 2024 году направила на природоохранные проекты 9,5 млрд рублей
20:25 17.03.2025
Входящая в структуру «Роснефти» «Башнефть» в прошлом году вложила в природоохранные проекты 9,5 млрд руб., всего же в последние пять лет объем «зеленых» инвестиций компании превысил 37,6 млрд руб.
В частности, компания «Башнефть» активно занималась восстановлением лесов и водных биоресурсов страны. В 2024 году нефтяники высадили около 750 тыс. деревьев на площади более 200 га в Башкирии, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Ненецком автономном округе. Это на 45% больше, чем в предыдущем году.
Также «Башнефть» выполняет проекты по воспроизводству водных биоресурсов. Например, в водоемы Башкортостана, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов сотрудники компании выпустили более 160 тыс. мальков стерляди, муксуна и лосося. Зарыбление проводилось под контролем сотрудников отделов государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов, которые определили подходящие водоемы, учитывая оптимальные условия для размножения и восстановления популяции рыбы.
Биологические очистные сооружения компании переработали с момента их запуска в 2019 году 157 млн кубометров стоков. Очистные обслуживают не только нефтеперерабатывающие производства «Башнефти», но и очищают сточные воды более 50 предприятий северной промышленной зоны Уфы и ливневые стоки. При этом обеспечивается высочайший уровень очистки промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых стоков, что позволяет в 2,5 раза увеличить объем повторно используемой воды в технологических процессах. Технологии, используемые в мембранном реакторе позволяют удалить из сточных вод все примеси и микроорганизмы. В результате качество воды соответствует нормативам, предъявляемым к водоемам рыбохозяйственного назначения.
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