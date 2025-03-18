Силы ПВО за ночь сбили 46 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО минувшей ночью сбили 46 украинских беспилотников над регионами России, 41 из них — над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41 БПЛА — над территорией Белгородской области, по два БПЛА уничтожены над территориями Брянской и Курской областей и один БПЛА — над территорией Орловской области», — сообщили в министерстве.