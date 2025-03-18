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Венгрия фактически заблокировала движение Украины в ЕС, признали в Киеве

12:00 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия на данный момент заблокировала процесс вступления Украины в Европейский союз, несмотря на многочисленные попытки Киева изменить позицию Будапешта. Об этом сообщила украинский вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В интервью газете Politico она отметила, что вступление в сообщество затормозилось из-за позиции одного государства — члена ЕС. «Это Венгрия», — сказала Стефанишина. Вице-премьер указала на неизменность и непоколебимость мнения Будапешта по этому вопросу, несмотря на «множественные взаимодействия», включая две встречи Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и интенсивный диалог с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. «Это не влияет на позицию венгерской стороны, — отметила Стефанишина, — Есть множество вопросов относительно того, как изменить ситуацию».

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