В мире раскручивается новая спираль экономического соперничества — Путин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая спираль экономического соперничества раскручивается в мире, глобальная конкурентная борьба обострилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества. В этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом», — сказал Путин.