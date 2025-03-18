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В мире раскручивается новая спираль экономического соперничества — Путин

16:32 18.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая спираль экономического соперничества раскручивается в мире, глобальная конкурентная борьба обострилась. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

«Глобальная конкурентная борьба обострилась и приобретает все более изощренный и при этом непримиримый характер. Так, буквально на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества. В этих условиях даже неловко вспоминать про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом», — сказал Путин.

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