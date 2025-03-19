США приостановили ряд контрразведывательных операций в отношении РФ — Reuters
12:05 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские спецслужбы приостановили скоординированные контрразведывательные операции в отношении России в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших сотрудников служб безопасности США.
Агентство уточняет, что инициатива по созданию рабочих групп для отслеживания приписываемых Западом России гибридных операций, в том числе диверсий, дезинформации и кибератак, была разработана по поручению экс-президента США Джо Байдена. В нее были вовлечены по меньшей мере семь ведомств, которые действовали в координации с европейскими партнерами Вашингтона для срыва планов, якобы направленных против США и Европы.
Однако, по словам бывших и нынешних чиновников, после инаугурации Трампа большая часть работы на этом направлении была приостановлена, встречи с европейской стороной стали нерегулярными, а Совет национальной безопасности Белого дома перестал координировать действия с другими ведомствами, включая Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. По данным собеседников агентства, Белый дом не уточнил, будет ли деятельность межведомственных рабочих групп возобновлена.
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