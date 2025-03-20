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Премьер Словакии заявил о возможности наложить вето на санкции ЕС против РФ

13:00 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика может наложить вето на принятие Евросоюзом новых санкций против России. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

«Мы не может настаивать на принятии санкций за любую цену. Может случиться, что наступит момент и мы скажем, что не согласны, так как думаем, что они [нацелены] против шагов по мирному урегулированию [конфликта на Украине], которые сейчас осуществляются. Мы готовы наложить вето, если будем понимать, что новые санкции являются чем-то, что должно препятствовать процессу мирного урегулирования», — сказал Фицо.

Словацкий премьер, как следует из сообщения, выступил с этим заявлением перед вылетом в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета.

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