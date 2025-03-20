За 2 года 23% россиян пробовали сменить мобильного оператора с сохранением номера — опрос

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти каждый четвертый гражданин России (23%) пробовал сменить оператора сотовой связи с сохранением номера телефона за последние два года. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«К сегодняшнему дню подавляющее большинство опрошенных совершеннолетних россиян, пользующихся услугами операторов мобильной связи, в той или иной мере осведомлены о такой возможности (98%). Только за последние два года почти каждый четвертый (23%) пробовал сменить оператора со своим номером, что подтверждает востребованность такой возможности», — говорится в результатах исследования.

Почти половине респондентов (40%) не удалось сохранить номер телефона при смене сотового оператора, в том числе из-за проблем со стороны предыдущего оператора связи. Среди таких проблем — нежелание оператора отпускать абонента (9%), назойливость в предложении услуг (7%), необходимость приехать офис оператора (6%) и ошибки в персональных данных (5% и 4%). Также отмечается, что переход россиян с сохранением номера к банковскому оператору оказался труднее (55% переходов), чем переход к другому небанковскому оператору (62% переходов).

Кроме того, 52% опрошенных недовольны длительностью процедуры смены оператора. Свыше половины россиян (59%) считает, что процесс должен занимать не более двух дней.