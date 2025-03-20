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НОВОСТИ

На Самотлорском месторождении «Роснефти» за рекордные 24 часа проведен 40-стадийный гидроразрыв пласта

16:18 20.03.2025

Компания «Самотлорнефтегаз» впервые провела 40-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП). При этом операция на Самотлорском месторождении была проведена на горизонтальной скважине за 24 часа, что стало рекордным временем в отрасли. Коэффициент продуктивности скважины превышает средние показатели соседних скважин до 4 раз.

Глубина ствола скважины - 3469 м, длина горизонтального участка - примерно 1200 м. В ходе операции закачано 2100 кубометров воды системы поддержания пластового давления, при этом нефтяники использовали отечественные муфты нового поколения.

Операцию проводили специалисты «Самотлорнефтегаза» и корпоративной сервисной компании «РН-ГРП», выполняющей все работы по гидраразрыву пласта на Самотлорском месторождении. Сейчас доля скважин с многостадийным ГРП в общем объеме бурения предприятия превышает 86%.

На «Самотлорнефтегазе» несколько лет адаптировали и подбирали наиболее эффективные методы проведения многостадийного ГРП под условия Самотлорского месторождения. Были проведены опытно-промышленные работы по 20-ти стадийному ГРП. Положительные результаты этой работы позволили в короткие сроки выйти на новый рубеж - количество стадий было увеличено сначала до 29, а потом и до 40.

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