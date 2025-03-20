«Роснефть» - крупнейший налогоплательщик России

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Компания «Роснефть» отчиталась о результатах работы за 2024 год. Согласно представленным данным, за 12 месяцев компания направила в бюджет РФ более 6,1 трлн руб., что стало историческим рекордом для российского рынка. Эта сумма эквивалентна 17% доходов федерального бюджета. Несмотря на сложную ситуацию на рынке, опережающий инфляцию рост налогов, увеличение процентных ставок и усиление санкционного давления, в 2024 году «Роснефть» добилась роста основных финансовых показателей.

Как напомнил глава «Роснефти» Игорь Сечин, в интересах акционеров и в соответствии с дивидендной политикой, в феврале компания выплатила промежуточные дивиденды в размере 36,47 руб. на акцию. «Компания непрерывно выплачивает дивиденды с 1999 года. Дивидендная база неизменна, начиная с дивидендов за 2011 год, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость их размера. С удовлетворением замечу, что только за последний год число наших акционеров выросло почти на треть, достигнув 1,5 млн человек», - сказал Сечин.

Отметим также, что чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Роснефти», в 2024 году составила 1,08 трлн руб. Этот показатель стал вторым в истории компании и соответствует консенсус-прогнозу аналитиков.

При этом одним из приоритетов компании осталось стабильное снабжение российских потребителей качественным моторным топливом. В 2024 «Роснефть» реализовала на внутреннем рынке 43,6 млн т нефтепродуктов, в том числе 13,1 млн т бензина и 18,1 млн т дизельного топлива. На товарно-сырьевой бирже в отчетном году компания реализовала 10,1 млн т бензина и дизельного топлива.