Трамп раскрыл некоторые свойства перспективного истребителя F-47
19:20 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разрабатываемый американский истребитель шестого поколения F-47 будет летать в сопровождении множества беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме.
«Этот самолет летает с беспилотниками. Он летает с множеством дронов, сколько угодно. Это новая технология, но он не летает сам по себе. Он летает вместе со многими дронами, сколько угодно, и это то, чего не может сделать ни один другой самолет», — сказал глава государства.
По его словам, F-47 «оснащен самой современной технологией малозаметности». «Он практически незаметен и обладает беспрецедентной мощью. Он обладает наибольшей мощностью среди всех когда-либо созданных самолетов такого типа. Маневренность также не имеет себе равных», — добавил Трамп. Он отметил, что истребитель такой быстрый, что «враги Америки никогда не увидят его появления».
Глава государства заявил, что предоставил американскому авиаконцерну Boeing контракт на разработку истребителя следующего поколения по программе NGAD (Next-Generation Air Dominance).
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