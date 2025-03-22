Китай сообщил о создании оборудования для резки кабелей на большой глубине
20:00 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские специалисты разработали мощный подводный резак, который может в том числе перерезать электрические кабели и линии связи на большой глубине. Как утверждает газета South China Morning Post, это первый случай, когда какая-либо страна признает наличие у нее оборудования, способного нарушить работу критически важных коммуникационных или электросетей под водой.
По данным издания, режущий инструмент разработан сотрудниками Научно-исследовательского судостроительного центра Китая (China Ship Scientific Research Centre, CSSRC) и его филиала Государственной лабораторией глубоководных пилотируемых аппаратов.
Этот инструмент способен действовать на глубинах до 4 тыс. метров и создан для работы на новейших китайских подводных аппаратах с экипажем и без экипажа, такими как Fendouzhe, Striver или Haido. Он легко справляется с кабелями, покрытыми толстыми слоями стальной, резиновой или полимерной оболочки, указывает газета.
При этом резак может использоваться в гражданских целях, например при спасательных работах или при работах по добыче полезных ископаемых на морском дне, отмечают его создатели.
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