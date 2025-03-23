Песков не исключил, что между президентами РФ и США могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в последние месяцы могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально. Этого не исключил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Журналист отметил, что если послушать заявления Трампа, то возникает вывод, что контактов между президентами произошло больше, чем было заявлено официально.

«Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать», — сказал Песков.