Уолтц назвал несколько тем переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация ожидает, что Россия и США на переговорах по Украине в будущем затронут вопросы, касающиеся верификации прекращения огня, миротворческого контингента, а также принадлежности территорий. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала CBS.

Как он отметил, 24 марта в Эр-Рияде пройдут российско-американские консультации о возобновлении черноморской зерновой инициативы. «А затем мы будем говорить о линии контроля, которая фактически является линией боевого соприкосновения. Это также затрагивает детали, касающиеся механизмов верификации [прекращения огня], миротворчества, заморозки линий там, где они сейчас. А затем, конечно, более широкого и постоянного мира», — сообщил Уолтц. «Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир», — добавил он, не приведя подробностей. «Украинская сторона говорит об этом как о гарантиях безопасности», — отметил помощник Трампа.