Уолтц назвал несколько тем переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
19:00 23.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация ожидает, что Россия и США на переговорах по Украине в будущем затронут вопросы, касающиеся верификации прекращения огня, миротворческого контингента, а также принадлежности территорий. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала CBS.
Как он отметил, 24 марта в Эр-Рияде пройдут российско-американские консультации о возобновлении черноморской зерновой инициативы. «А затем мы будем говорить о линии контроля, которая фактически является линией боевого соприкосновения. Это также затрагивает детали, касающиеся механизмов верификации [прекращения огня], миротворчества, заморозки линий там, где они сейчас. А затем, конечно, более широкого и постоянного мира», — сообщил Уолтц. «Это будет какое-то обсуждение [обмена] территории на постоянный и долгосрочный мир», — добавил он, не приведя подробностей. «Украинская сторона говорит об этом как о гарантиях безопасности», — отметил помощник Трампа.
НОВОСТИ
- 18:09 23.03.2025
- Афипский НПЗ запустил современный комплекс гидрокрекинга
- 17:44 23.03.2025
- Уиткофф верит Путину «на слово», что Россия не собирается захватывать Европу
- 16:00 23.03.2025
- Пентагон отправил на Ближний Восток вторую авианосную группу
- 14:33 23.03.2025
- Папа Римский Франциск впервые появился перед верующими за последние пять недель
- 12:35 23.03.2025
- Песков не исключил, что между президентами РФ и США могли быть и другие контакты, кроме объявленных официально
- 12:00 23.03.2025
- СМИ назвали дату, к которой в Белом доме хотели бы добиться соглашения о прекращении огня на Украине
- 11:00 23.03.2025
- На укрепление границ с Россией и Белоруссией Польша получит от ЕС 52 млн евро
- 10:27 23.03.2025
- Суд арестовал мэра Стамбула, который обвиняется в коррупции и пособничестве терроризму
- 09:50 23.03.2025
- Стармер: Мы не можем сидеть и ждать сделки, а когда она произойдет, согласиться и почесать затылок
- 09:20 23.03.2025
- Массовых банкротств застройщиков в Банке России не ожидают
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать