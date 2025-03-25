В Краснодаре при поддержке Сбера стартовал благотворительный проект для помощи особенным детям

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбер реализует программу «Одним сердцем», которая предусматривает софинансирование благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» социальных проектов российского бизнеса. Объем софинансирования со стороны фонда составляет 25% от общего бюджета благотворительного проекта.

Одним из первых партнеров акции стал благотворительный фонд семьи Юнановых «Сияние» (входит в холдинг Alias Group), который инициировал проект «Навигатор возможностей» в Краснодаре. Инициатива реализуется на базе общественной организации «Дети Лучики» и направлена на всестороннюю помощь семьям с детьми с синдромом Дауна.

Партнерство будет направлено на создание комплексной поддержки проекту, включающей не только существенную финансовую помощь, но и всестороннее методическое сопровождение. Объединение ресурсов и экспертного опыта двух фондов позволит существенно укрепить ресурсный потенциал организации «Дети Лучики», внедрить инновационные подходы и расширить возможности оказания помощи семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. В течение 2025 года проект охватит 105 детей, предоставляя им персонализированные маршруты развития.

«На наш взгляд, самый успешный бизнес строится на глубоком понимании целей, смыслов и ценностей деловых партнеров, – отметил директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед. – Поэтому мы очень рады, что наряду с реализацией финансовых и производственных проектов у нас есть возможность содействовать нашим клиентам в их социальных и благотворительных инициативах. Мы рады и горды, что смогли принять участие в социально значимом проекте, реализуемым благотворительным фондом нашего партнера – холдинга Alias Group. Уверен, что и дальше «Одним сердцем» мы вместе сможем сделать много добрых и хороших дел».

«Мы гордимся возможностью стать частью благородной инициативы вместе с фондом cемьи Юнановых «Сияние». Для нашей команды это не просто очередная программа сотрудничества – это возможность внести свой весомый вклад в дело, которое мы искренне ценим и поддерживаем, – сказала директор программы «Инклюзивная среда» Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Инна Ширшова. – Проект «Навигатор возможностей» олицетворяет собой наше общее видение будущего, где каждый человек, независимо от обстоятельств, имеет шанс на достойную и счастливую жизнь. Наш совместный путь – это особое пространство любви и поддержки, где ребенок сможет раскрыть свои уникальные способности. Где мама, впервые узнавшая о диагнозе своего ребенка, не чувствует себя одинокой в своих переживаниях. Где каждый, кто нуждается в помощи, находит ее в лице отзывчивых сердец».

«Сотрудничество с фондом Сбербанка «Вклад в будущее» предоставляет уникальную возможность для внедрения инновационных подходов к поддержке семей, имеющих детей с синдромом Дауна, – отметил исполнительный директор благотворительного фонда семьи Юнановых «Сияние» Анастасия Сизоненко. – Финансовая поддержка, безусловно, является важным аспектом, но ее действительная значимость раскрывается в сочетании с комплексной методической поддержкой и экспертизой. Мы стремимся разработать индивидуальные маршруты развития для каждого ребенка, что позволяет нам учитывать их уникальные потребности и возможности. Такой многогранный подход помогает создавать эффективные и устойчивые решения, которые обеспечивают не только полноценную жизнь для детей, но и поддержку их семей на всех этапах этого пути».