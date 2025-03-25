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Израиль разрабатывает план оккупации сектора Газа — FT

12:05 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля разрабатывают план окончательного разгрома палестинского движения ХАМАС и «длительной оккупации» сектора Газа. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их информации, эта идея была выдвинута новым главой Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эялем Замиром при поддержке членов правительства с крайне правыми взглядами, требующих разработки более радикальной тактики борьбы с ХАМАС, который начал восстанавливать контроль над анклавом после вступления в силу режима прекращения огня. По оценкам чиновников, возможность реализовать план разгрома радикалов и оккупации Газы появилась после смены власти в США, поскольку возвращение Дональда Трампа в Белый дом «освободило Израиль от настойчивых требований администрации [экс-президента Джо] Байдена» отказаться от перспективы оккупировать анклав и аннексировать его территорию.

«Предыдущая администрация [США] хотела, чтобы мы прекратили войну. Трамп хочет, чтобы мы выиграли войну», — отметил собеседник издания. По его оценкам, американская сторона «в высшей степени заинтересована» в том, чтобы Израиль победил ХАМАС. Согласно плану, ЦАХАЛ должен силами нескольких дивизий возобновить боевые действия в секторе Газа и подавить ХАМАС, взять под свой контроль обширную зону на территории анклава и вытеснить его жителей на небольшую полоску земли вдоль берега Средиземного моря. Как пишет FT, реализация этого плана приведет к переселению палестинцев на еще меньший участок территории, где их выживание будет полностью зависеть от продовольственной помощи. Кроме того, израильские власти намерены фактически взять в свои руки управление анклавом и распределение гуманитарной помощи.

В то же время, по оценкам газеты, такие изменения могут привести к вооруженному повстанческому сопротивлению населения Газы. Помимо этого, по мнению военных экспертов, неясно, сможет ли ЦАХАЛ в течение нескольких месяцев достичь своей цели, учитывая истощение вооруженных сил страны, которым необходимо выделить по меньшей мере четыре дивизии для участия в боевых действиях подобного масштаба.

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