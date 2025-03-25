Убийство российских журналистов лишь подтверждает правильность СВО — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Целенаправленные удары ВСУ по российским журналистам — это настоящее убийство, и такие злодеяния лишь подтверждают правильность СВО, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов — людей, у которых в руках не было и нет оружия. Это суть киевского режима, и это лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции. Мы, конечно, всегда будем помнить коллег, этих ребят, которые отдали свои жизни», — подчеркнул он.