Реальные доходы населения в РФ выросли на 8,5% — Мишустин
13:20 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост реальных располагаемых доходов россиян составил в 2024 году 8,5%, и это происходит на фоне минимального за историю уровня безработицы, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.
По словам главы кабмина, показатели повлияли на потребительский спрос — важную слагаемую роста ВВП России. «Сказался рост реальных доходов населения. В том числе — и благодаря реализации целого ряда социальных программ», — отметил премьер.
Рост реальных располагаемых доходов «составил почти 8,5%», рассказал Мишустин. «И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — добавил он.
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