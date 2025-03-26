Реальные доходы населения в РФ выросли на 8,5% — Мишустин

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост реальных располагаемых доходов россиян составил в 2024 году 8,5%, и это происходит на фоне минимального за историю уровня безработицы, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе кабмина за год.

По словам главы кабмина, показатели повлияли на потребительский спрос — важную слагаемую роста ВВП России. «Сказался рост реальных доходов населения. В том числе — и благодаря реализации целого ряда социальных программ», — отметил премьер.

Рост реальных располагаемых доходов «составил почти 8,5%», рассказал Мишустин. «И это при снижении уровня безработицы до исторического минимума», — добавил он.